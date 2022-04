POL-COE: Dülmen, Dahlienstraße/Geparkter Ford Fokus beschädigt

Coesfeld (ots) - Die Frontschürze und die Frontscheinwerfer haben Unbekannte von einem schwarzen BMW X1 gestohlen. Das Auto stand an der Straße An der Vogelrute in Herbern. Die Tatzeit liegt zwischen 18.30 Uhr am Dienstag (12.04.22) und 10 Uhr am Mittwoch (13.04.22). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

