Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet/Taschendiebe aktiv

Coesfeld (ots)

Gleich drei Anzeigen nach Taschendiebstahl in Verbrauchermärkten nahm die Polizei am Mittwoch (13.4.) auf.

Im Zeitraum von 10.30 bis 10.40 Uhr stahlen Unbekannte einem Dülmener Senior bei einem Einkauf im Lidl am Hüttenweg seine Geldbörse aus der Jackentasche. Hinweise zu verdächtigen Personen konnten nicht gemacht werden.

Gleich zu zwei Diebstählen kam es im Aldi-Markt an der Münsterstraße zwischen 12 und 13 Uhr. In einem Fall befand sich die Geldbörse in einer Manteltasche.

Im zweiten Fall hatte die Geschädigte eine Tüte an den Griff des Einkaufswagens gehängt. In der Tüte befanden sich insgesamt zwei Geldbörsen. Der Geschädigten fiel während des Einkaufs eine Frau auf, die sich über eine längeren Zeitraum dicht in ihrer Nähe befand. An der Kasse stellte sie fest, dass die Tüte aufgeschnitten und eine Geldbörse gestohlen worden war. Beschreibung: weiblich, ca. 30-35 Jahre alt, dunkle lange Haare als Zopf, bekleidet mit einer grauen Jacke.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell