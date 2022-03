Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Streit nach Rotlichtverstoß esakliert

Mannheim-Waldhof (ots)

Nach einem Rotlichtverstoß wurde am Donnerstagmorgen im Stadtteil Waldhof ein Lastwagenfahrer handgreiflich gegenüber einem Radfahrer. Der 54-Jährige Lkw-Fahrer war kurz nach 9 Uhr in der Luzenbergstraße in Richtung Sandhofen unterwegs. An der Einmündung zur Karl-Feuerstein-Straße wollte er nach rechts in Richtung Speckweg abbiegen. Dabei missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und übersah einen 56-jährigen Radfahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Zu einem Zusammenstoß kam es jedoch nicht, da der Notbremsassistenz des Lastwagens eingriff und das Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand brachte. Jedoch entbrannte daraufhin ein Streit zwischen den beiden Beteiligten, in dessen Verlauf der Fahrer des Lastwagens ausstieg und dem Radler einen kräftigen Schlag gegen den Brustkorb versetzte.

Durch eine Polizeistreife, die hinzugerufen wurde, konnte der Streit schließlich geschlichtet werden. Gegen den 54-jährigen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

