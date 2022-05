POL-AA: Remshalden: Junger Mann wurde bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag gegen 16:50 Uhr am Henry-Dujol-Kreisverkehr. Ein bislang unbekannter Fahrer eines roten VW Golf fuhr auf Höhe der Ausfahrt in Richtung Waiblinger Straße auf den vor ihm fahrenden BMW eines 21-Jährigen auf und flüchtete anschließend in Richtung Deponie. Der ...

