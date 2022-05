POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Vermisster 14-Jähriger wieder da

Aalen (ots) - Aalen: Ladendiebe festgenommen Durch Beamte des Aalener Polizeireviers wurden am Dienstagmittag zwei 32 und 38 Jahre alte Georgier vorläufig festgenommen, die gemeinsam Diebstähle begangen haben sollen. Gegen 12.40 Uhr sollen die beiden in einem Einkaufmarkt in der Julius-Bausch-Straße in einem von der dortigen Überwachungskamera nur teilweise erfassten Bereich jeweils in zwei große mitgeführte ...

