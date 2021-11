Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Irrel

Irrel (ots)

Am Freitag, den 26.11.2021 gegen 13:00h ereignete sich auf dem Parkplatz "Neue Mitte" in Irrel ein Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei wurde ein geparkter schwarzer PKW, Marke Audi, erheblich beschädigt. Aufgrund des hohen Personenaufkommens auf dem Parkplatz dürfte davon ausgegangen werden, dass der Unfall durch Zeugen beobachtet wurde. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell