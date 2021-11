Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Bausendorf (ots)

Am 26.11.2021 in dem Zeitraum von 08:30-09:00 Uhr ereignete sich auf dem Netto-Parkplatz in Bausendorf ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Fahrzeug, welches dort abgestellt wurde, durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittlich unter der Telefonnummer: 06571 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell