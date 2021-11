Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Orange Day am 25.11.2021 in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, dem 25.11.2021 fand auch in Bitburg der Orange Day statt. Hierbei wurde ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt. Als Auftakt der Aktion wurde um 19:00 Uhr die Fahne der Kampagne an der Kreisverwaltung gehisst. Von dort aus startete ein Fußmarsch mit orangefarbenen Regenschirmen zur Stadthalle, die ebenfalls in der Farbe Orange erstrahlte. Vor Ort wurden im Rahmen einer Informationsveranstaltung die Thematik, sowie Hilfestellungsmaßnahmen für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen erläutert. Neben den Gleichstellungsbeauftragten der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm und der Stadt Bitburg waren die Interventionsstelle des Eifelkreises, die Schwangerenberatung und die Polizeiinspektion Bitburg mit Kurzbeiträgen vertreten. Zum Abschluss der Infoveranstaltung zeigte sich bei allen Teilnehmern eine Übereinstimmung mit klarer Botschaft. Der heutige Orange Day diente als Zeichen, sollte aber eine ganzjährige Beachtung finden.

