Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Schönecken

Prüm (ots)

In der Zeit vom 20.11.2021, 16.00 h bis 23.11.2021, 20.00 h, wurde ein auf dem rückwärtigen Parkplatz zwischen Seniorenwohnheim und Forum in Schönecken zum Parken abgestellter dunkler PKW BMW an der Fahrertür von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Anstoß erfolgte vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell