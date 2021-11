Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung am Zaun durch Unfallflucht

Jünkerath (ots)

In der Zeit vom 16.11.2021 bis 19.11.2021 wurde ein Metallzaun als Grundstücksumfriedung in Jünkerath Glaadt, Am Sonnenberg durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Bei dem Fahrzeug müsste es sich um ein rotes, größeres Fahrzeug, ähnlich Transporter oder LKW handeln.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell