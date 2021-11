Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 25.11.2021

Daun (ots)

Ereignis: Garagenbrand fordert vier Verletzte

Ort: Daun- Waldkönigen, Akazienweg

Zeit: 25.11.2021, 02.55 Uhr

Zu dem Brand einer Garage mussten in der vergangenen Nacht zahlreiche Feuerwehrkräfte aus Daun und umliegenden Gemeinden nach Waldkönigen ausrücken. In dem an ein Wohnhaus unmittelbar angrenzen Gebäudeteil war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ein Übergreifen der Flammen auf den bewohnten Teil des Hauses konnte durch das zügige Bekämpfen verhindert werden. Die Feuerwehrleute hatten Garagentor geöffnet und konnten dadurch den Brand ablöschen. Vier Bewohner des Hauses mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Ereignis: Illegale Müllablagerung

Ort: Duppach, Waldgebiet

Zeit: 09.10.2021

Wie der Polizei in Gerolstein erst jetzt übermittelt wurde, hatte einer Zeugin bereits am 09.10.2021 die Ablagerung von Bauschutt im Waldgebiet zwischen Duppach und Schwirzheim, Am Leimertseifen, festgestellt. Die Polizei Gerolstein sucht nach dem Verursacher der Abfallablagerung, 06591-95260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell