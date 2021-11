Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Blankenrath

PI Zell (ots)

Am 24.11.2021 kam es in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Blankenrath zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde ein parkender Pkw durch einen bisher unbekannten Täter erheblich beschädigt. Durch die Inaugenscheinnahme des Überwachungsvideos des Edeka-Marktes konnte ein älterer silberner/grauer Kombi der Marke Skoda (vermutlich Octavia) als mögliches Tatfahrzeug identifiziert werden. Fahrerin war eine Frau mit dunklen Haaren, einer braunen/grauen Jacke und einem blauen Schal. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug, der Person oder dem Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Zell unter der Telefonnummer 06542/98670 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell