Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wittlich (ots)

Am Dienstag, 23.11.2021, gegen 06.20 Uhr, stellte ein Zulieferer einen ausgehobenen Gullydeckel in der Kirchstraße in Wittlich fest. Der Schachtdeckel lag neben der Kanalöffnung. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um eine angrenzende Straße zur Fußgängerzone. Die Entfernung des Kanaldeckels dürfte in der vorherigen Nacht erfolgt sein. Nach derzeitigem Stand wurde bisher keine Person verletzt und auch kein Fahrzeug beschädigt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter 06571/926-0 erbeten.

