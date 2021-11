Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährliches Überholmanöver durch Fahranfänger

Weinsheim (ots)

Am Montag, den 22.11.2021, gegen 17:35 Uhr kam es auf der B 410 zwischen Brühlborn und der Einmündung in die K 179, Richtung Weinsheim, zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen rücksichtslosen Überholvorgang eines Fahranfängers. Er fuhr in Richtung Gerolstein und setzte trotz Gegenverkehr zum Überholen an, brach dies jedoch zunächst ab. Unmittelbar danach überholte er dann doch in der Senke den vor sich befindenden PKW. Nur durch die schnelle Reaktion des PKW-Fahrers aus dem Gegenverkehr, welcher abbremste, auswich und mehrfach die Lichthupe betätigte, um auf sich aufmerksam zu machen, konnte eine Kollision verhindert werden. Zeugen, insbesondere der PKW-Fahrer aus dem Gegenverkehr, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell