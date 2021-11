Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchserie in Lieser

Lieser (ots)

In der Nacht von Montag, 22.11.21, auf den Dienstag kam es in der Ortschaft Lieser zu mehreren Einbruchdiebstählen. Betroffen waren Lagerräume von Weingütern sowie verschiedene Baucontainer und ein Rohbau. Die unbekannten Täter entwendeten verschiedene, zum Teil hochwertige, Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich. Aufmerksame Zeugen konnten beobachten, wie zwei Täter das Stehlgut in einen dunklen Kombi eingeladen haben. Im Anschluss daran entfernten sie sich in Richtung Maring-Noviand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie weitere Geschädigte melden sich bitte telefonisch bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531-95270 oder der Kriminalinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-95000.

