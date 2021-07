Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht auf der A 61

A 61 Höhe Warmsroth (ots)

Der Fahrer einer Spedition befuhr mit seiner Sattelzugmaschine in der Nacht zum heutigen Freitag, 30.07.2021 gg. 00:14 Uhr die rechte Fahrspur der A61 aus Fahrtrichtung (FR) Koblenz kommend in FR Ludwigshafen. Laut seinen Angaben sei in Höhe der Gemarkung Warmsroth von hinten ein dunkler PKW-Kombi angefahren gekommen, welcher ihn zunächst durch dichtes Auffahren bedrängte. Anschließend habe der Fahrer des Kombi den LKW überholt, sei dann wieder auf die rechte Fahrspur zurückgekehrt, um äußerst langsam fahrend den LKW an einer ungehinderten Weiterfahrt zu stören. Als sich schließlich der Fahrer des LKW genötigt sah seinerseits zum Überholen anzusetzen, gab der Kombifahrer wieder Gas, setzte sich neuerlich vor den LKW und bremste unvermittelt ab, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der Unfallverursacher stieg kurz aus, sah nach seinem Schaden am eigenen Auto und setzte anschließend seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen des Vorfalles und erhofft sich nähere Hinweise zum Verursacher und dessen PKW.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell