Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

St Sebastian (ots)

St Sebastian,

Zwischen dem 26.07. und 27.07. kam es im Bereich der Tannenstraße in Sankt Sebastian zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei parkte ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug in eine Parklücke vor einem Gebäude ein und kollidierte dabei mit einem Metallgitter. Ohne sich um die Begleichung des entstandenen Schaden zu bemühen, verließ der Täter die Unfallörtlichkeit. Wer Hinweise zu einem Verursacher oder einem Unfallbeteiligten Fahrzeug geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Andernach.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell