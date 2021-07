Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Unfallbeteiligter fährt weiter

Nicht angehalten hatte am Montag ein Unbekannter bei Söhnstetten.

Ulm (ots)

Kurz vor 7.45 Uhr fuhr eine 34-Jähriger von Steinheim in Richtung Söhnstetten. In einem Baustellenbereich kam ein unbekanntes Auto entgegen. Beim Vorbeifahren trafen sich die Autos an den Außenspiegeln. Die gingen an beiden Autos zu Bruch. Die Fahrerin des VW hielt an. Der unbekannte Unfallbeteiligte fuhr weiter. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim (Telefon 07321/3220) sucht nun Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können. +++++++ 1382161 Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

