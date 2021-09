Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bild-Infos

Download

Mayen (ots)

Am Sonntag den 12.09.2021 gegen 15:30 Uhr wurde auf der B 258 zwischen Monrealer Dreieck und Ausfahrt Polcher Straße, Mayen, ein PKW während der Fahrt beschädigt und die Insassen gefährdet. In der Windschutzscheibe des PKW schlugen beim Passieren einer Brücke zwei ca. 2,5 - 3 cm große, runde Gegenstände ein und beschädigten diese stark. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen auf einer der dortigen Brücken gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Mayen unter der Rufnummer 02651-801-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell