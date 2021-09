Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Adenau (ots)

Am Donnerstag, den 09.09.2021 im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz unmittelbar vor dem Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in Adenau zu einem Verkehrsunfall bei dem ein geparkter Pkw im Frontbereich beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter 02691/925-0 in Verbindung zu setzen.

