Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht - Ladendiebstahl im "Netto"

Bausendorf (ots)

Am Donnerstag, 25.11.2021 gegen 19:30 Uhr befanden sich zwei Männer, beide ca. 175cm groß, 25-30 Jahre alt, einer mit einem auffälligen Tattoo am Hals im "Netto" in Bausendorf. Im Markt füllten sie zwei Tiefkühltüten mit Waren aus selbigem und verließen dann durch den Eingangsbereich das Geschäft. Auf dem Parkplatz wartete eine dritte Person und einem großen schwarzen Pkw mit unbekanntem ausländischen Kennzeichen. Die Polizeiinspektion Wittlich (Tel. 06571/926-0) sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell