POL-DN: Wohnungseinbrecher erkannt

Düren (ots)

Ein 26-jähriger Dürener brach am Freitag in eine Wohnung ein. Wenig später konnte er festgenommen werden.

Gegen 14:00 Uhr verschaffte sich der Mann zunächst Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Dechant-Vaßen-Straße. Dort begab er sich in den Keller, um dort Aufbruchwerkzeug an sich zu nehmen. Anschließend versuchte er eine Wohnungstür aufzuhebeln. Als dies misslang, begab er sich auf die Rückseite des Hauses, um an der zuvor angegangenen Wohnung ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Im Inneren nahm er unter anderem eine Playstation und ein Laptop an sich und flüchtete.

Der Wohnungsinhaber, der kurze Zeit später an seiner Wohnung eintraf, konnte auf einer Videoaufzeichnung aus seinem Wohnzimmer erkennen, dass der Einbrecher ein ihm persönlich bekannte 26-Jährige war. Die Wohnanschrift des Tatverdächtigen wurde aufgesucht. Dabei versuchte dieser auf der Rückseite des Hauses samt Beute aus dem Fenster zu klettern. Da aber auch dort Polizeibeamte standen, misslang dieses Vorhaben. Der Mann wurde festgenommen und die Beute sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aachen wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der ihn wieder auf freien Fuß setzte.

