Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer.

Nideggen (ots)

Am 23.07.2021, um 18:50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Kradfahrer aus Niederzier die L 246 in Richtung Nideggen-Brück. Zeitgleich befuhr ein 63-jähriger Mann aus Kerpen mit seinem Krad die L 246 entgegengesetzt in Richtung Schmidt. Am Ortseingang Brück, in der dortigen langezogen, unübersichtlichen Kurve, kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Kradfahrern, da der 19 Jährige aufgrund eines Fahrfehlers nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Der 63-jährige wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der 19-jährige erlitt nur leichte Verletzungen und konnte vor Ort behandelt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, dazu wurden beide Motorräder sichergestellt. An beiden Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden. Die Landstraße musste für 2 Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell