Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Unbekannter belästigt 17-Jährige und zeigt ihr anzügliches Video; Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang (ots)

Bereits am Dienstag gegen 18:15 Uhr lief eine 17-Jährige von der Haltestelle Vogelstang West kommend in Richtung Potsdamer Weg und nutzte hierfür den über die Grünfläche führenden Fußweg. Nach wenigen Metern wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Die hilfsbereite 17-Jährige blieb daraufhin stehen. Der Unbekannte, welcher vorgab, der 17-Jährigen den gesuchten Straßennamen auf seinem Handy zeigen zu wollen, öffnete stattdessen ein pornografisches Video. Die 17-Jährige lief daraufhin weg und der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, blaue Jeanshose, neon-orangefarbene Jacke, schwarze Basecap, sprach gebrochen deutsch

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den gesuchten Mann gesehen haben und/oder Angaben zu dessen Fluchtrichtung machen können. Diese werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell