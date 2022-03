Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: 39-jährige VW-Fahrerin übersieht bei Wendemanöver eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin - 64-Jährige wurde dabei verletzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, wurde eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin von einer 39-jährigen VW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Otto-Beck-Straße Ecke Richard-Wagner-Straße erfasst und dabei verletzt. Die 39-Jährige soll zunächst mit ihrem VW auf der Otto-Beck-Straße in Richtung Augustaanlage unterwegs gewesen sein, als sie im besagten Kreuzungsbereich ein Wendemanöver einleitete. Hierbei übersah sie offenbar die bevorrechtigte Pedelec-Fahrerin, welche gerade die Richard-Wagner-Straße in Richtung Carl-Reiß-Platz entlangfuhr. Infolge der Kollision stürzte die 64-Jährige zu Boden und zog sich dabei eine linksseitige Sprunggelenkfraktur zu. Die 64-Jährige wurde nach notärztlicher Untersuchung zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfallschaden am VW-Golf beläuft sich auf schätzungsweise 1.000,- EUR, wohingegen das Pedelec nur geringfügig beschädigt wurde. Eine Streife des Verkehrsdienstes Mannheim sowie des Polizeireviers Mannheim-Oststadt kamen zur Unfallaufnahme vor Ort.

