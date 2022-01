Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Nach Maskenverstoß im Zug Widerstand geleistet

Mannheim (ots)

Am gestrigen späten Abend (4. Januar) hat ein 49-jähriger jordanischer Staatsangehöriger einen Zug genutzt und dabei gegen die geltenden Hygieneregeln verstoßen. Bei seiner Kontrolle leistete er Widerstand.

Gegen 20:45 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim angefordert, da sich im ICE 272 eine Person befand, die wiederholt gegen die geltenden Hygienevorschriften verstieß. Seitens des Mitarbeiters der DB AG wurde daraufhin der Fahrtausschluss ausgesprochen.

Mehrmals forderten die Beamten den Mann daraufhin auf, den Zug zu verlassen. Diesen Aufforderungen kam er auch nach der Androhung einer Zwangsmaßnahme nicht nach.

Letztlich brachten die Beamten den 49-Jährige mittels einfacher körperlicher Gewalt aus dem Zug. Dabei wehrte er sich so stark, dass sich ein Polizist leicht am Arm verletzte. Auf dem Bahnsteig trat der Aggressor gegen die Beamten und schlug mit der Faust nach diesen. Ein weiterer Beamter verletzte sich hierbei leicht am Finger.

Auf dem Weg zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige die Beamten fortwährend.

Aufgrund seines Verhaltens erwarten den Mann nun Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung. Zudem wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz geprüft.

