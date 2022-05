Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Farbschmiererei an LKW - Beim Einparken beschädigt

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagnachmittag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr. Auf einem Firmenparkplatz in der Julius-Bausch-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein-oder Ausparken einen dort abgestellten Audi-A6 eines 69-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Oberkochen: Beim Einparken beschädigt

Beim Einparken verursachte eine 30-Jährige am Mittwochvormittag einen Sachschaden von rund 5.500 Euro. In der Heidenheimer Straße beschädigte die Frau gegen 10:30 Uhr mit ihrem Peugeot einen dort abgestellten Opel-Insignia einer 56-Jährigen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei an LKW

Bereits im Zeitraum zwischen Samstag 30.04.,18 Uhr und Sonntag 01.05.2022, 09:00 Uhr, beschmierten bislang Unbekannte einen Verkaufswagen mit Schriftzeichen in grauer Farbe und verursachten hierbei einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell