Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Vermisster 14-Jähriger 1. Folgemeldung; Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Aalen (ots)

Seit Sonntag sucht die Kriminalpolizei nach dem vermissten 14-jährigen A.Q. aus Schwäbisch Gmünd. Der Jugendliche war in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus seiner Wohngruppe in der Straße Am Strümpfelbach verschwunden. Seither sucht die Polizei nach ihm. Bei der Suche kam u.a. ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Aktuell geht die Kriminalpolizei davon aus, dass sich der Jugendliche im Raum Schwäbisch Gmünd aufhält und sich möglicherweise nicht gefunden werden möchte. Nach wie vor ist dennoch eine Gefahr für die Gesundheit des Jungen nicht auszuschließen.

Unter folgendem Link ist ein neues Fahndungsbild einzusehen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-gmuend-vermisstenfahndung/

Die Kriminalkommissariat Aalen bittet daher um Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen unter Telefon 07361 580-0.

Ursprungsmeldung von, Sonntag, den 01.05.2022:

Schwäbisch Gmünd: Vermisste Person - Polizei fahndet nach 14-jährigem Jungen

Am Sonntagmorgen verließ der 14-jährige A.Q. seine Wohngruppe in der Straße Am Strümpfelbach und entfernte sich in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen besteht möglicherweise Gefahr für die Gesundheit des Jugendlichen. Seit Bekanntwerden des Verschwindens fahndet die Polizei im Bereich Schwäbisch Gmünd nach dem Jugendlichen. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Personenbeschreibung des Vermissten:

Er ist ca. 160cm groß und hat eine schlanke Statur. Er hat lockige, schwarze Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein blau-weißes T-Shirt und eine Jogginghose bei der ein Bein rot und ein Bein schwarz sind.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des A.Q. unter Telefon 07361 580-0.

