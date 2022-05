Aalen (ots) - Waiblingen: Mann nach Auseinandersetzung verletzt Am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr kam es in einer Wohnung in der Straße Beim Wasserturm zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 36-jährigen Frau und einem 43 Jahre alten Mann. Der 43-Jährige wurde beim Streit, bei dem offenbar auch ein Messer im Spiel war, verletzt. Er wurde zur ...

