Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann nach Auseinandersetzung verletzt & Radfahrer bei Unfall verletzt

Aalen (ots)

Waiblingen: Mann nach Auseinandersetzung verletzt

Am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr kam es in einer Wohnung in der Straße Beim Wasserturm zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 36-jährigen Frau und einem 43 Jahre alten Mann. Der 43-Jährige wurde beim Streit, bei dem offenbar auch ein Messer im Spiel war, verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 36-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wieder auf freien Fuß entlassen. Die Polizei in Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Weinstadt-Endersbach: Radfahrer bei Unfall verletzt

Eine 81 Jahre alte Ford-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 12 Uhr die Verlängerung des Hildenfurtweges und kollidierte hierbei mit einem 61-jährigen Radfahrer, der einen kreuzenden Radweg befuhr. Der Radfahrer, der einen Schutzhelm trug, kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell