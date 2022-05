Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Ein Schwerverletzter bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Kurz vor 16:00 Uhr am Dienstag befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes GLE die L2218 von Westgartshausen in Richtung Bergbronn. Vor ihm fuhr ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer. Der Fahrer des GLE wollte seinen Vordermann überholen und scherte aus. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-Jähriger aus einem Parkplatz auf die L2218 in Richtung Westgartshausen aus. Dabei übersah er den Fahrer des Mercedes GLE. Dieser versuchte noch auszuweichen und zog sein Auto nach rechts. Es kam dennoch zur Kollision mit dem VW. Auch stieß der GLE seitlich mit dem Mercedes des 51-Jährigen zusammen. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Crailsheim: Unfall auf Bundesstraße

Am Dienstag kurz vor 16:30 Uhr war ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer auf der B290 von Jagstheim in Richtung Crailsheim unterwegs. Trotz der schlechten Witterung war der Mann mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen kam ins Schleudern und prallte schließlich gegen einen Baum. Der junge Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Gerabronn: Unfall im Kreisverkehr

Gegen 16:30 Uhr am Montag befuhr ein 78 Jahre alter Daimler-Fahrer die Hauptstraße in Fahrtrichtung Rot am See. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem VW Passat die Blaufelder Straße aus Richtung Blaufelden kommend. Der Daimler-Fahrer fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den von links kommenden VW, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.200 Euro.

Kirchberg an der Jagst:

Am Dienstag gegen 9:15 Uhr befuhr ein 82-Jähriger mit einem VW Crafter die Straße Silberbühl in Richtung Kirchberg. Eine 39-jährige VW Golf-Fahrerin befuhr die Straße Kirchplatz. An der Kreuzung erkannte der Crafter-Fahrer den Golf zu spät und konnte den Transporter nicht mehr anhalten. Auch die Golf-Fahrerin konnte nicht mehr bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

