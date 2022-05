Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Ladendiebe festgenommen

Aalen (ots)

Aalen: Ladendiebe festgenommen

Durch Beamte des Aalener Polizeireviers wurden am Dienstagmittag zwei 32 und 38 Jahre alte Georgier vorläufig festgenommen, die gemeinsam Diebstähle begangen haben sollen. Gegen 12.40 Uhr sollen die beiden in einem Einkaufmarkt in der Julius-Bausch-Straße in einem von der dortigen Überwachungskamera nur teilweise erfassten Bereich jeweils in zwei große mitgeführte Rucksäcke u.a. Spirituosen, elektrische Zahnbürstenköpfe und Socken im Wert von mehreren hundert Euro verstaut haben. Auf die Aufforderung an der Kasse, den Inhalt der Rucksäcke vorzuzeigen, reagierte einer der beiden, in dem er der Kassiererin seine geballte Faust zeigte. Die beiden Männer verstauten die Rucksäcke in einem der im Einkaufsmarkt vorhandenen Schließfächer, um anschließend erneut den Verkaufsraum zu betreten. Dieses Mal sollen die beiden Tatverdächtigen acht Flaschen hochwertige Spirituosen in einem speziell zum Verstecken von Gegenständen präpariertem Unterhemd verstaut haben. Beim Passieren des Kassenbereichs sprach der Ladendetektiv die Männer an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei auf. Bei der Durchsuchung der Rucksäcke und der Tatverdächtigen wurde mutmaßliches Diebesgut im Wert von rund 650 Euro aufgefunden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurden sie am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle erließ. Die beiden Tatverdächtigten wurden in Justizvollzugsanstalten verbracht.

