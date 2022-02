Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim

Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher bezahlt Beute

Altlußheim (ots)

Bereits am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Hauptstraße und "zahlte" anschließend seine Beute. Der Unbekannte hebelte die Eingangstür des Geschäfts auf, schaute sich um und entnahm sodann eine Getränkedose aus einem Kühlschrank. Erstaunlicherweise hinterlegte er anschließend zwei Euro auf einem Tisch, zeigte seine Beute in die Überwachungskamera und verließ den Laden wieder. Der Polizeiposten Neulußheim sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/31129 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell