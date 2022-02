Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden an Bäckereifiliale, Unfallverursacher flüchtig - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagvormittag gegen 5 Uhr kam es an der Einmündung Schwetzinger Straße/Heidelberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach derzeitigen Kenntnisstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro entstand. Ein Ford, welcher die Heidelberger Straße in Richtung Schwetzinger Straße befuhr, war vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und zunächst mit einer Baustellenabsperrung und einem Verkehrsschild kollidiert. Danach schleuderte das Fahrzeug über die Schwetzinger Straße in eine Bäckereifiliale. Trotz starker Beschädigungen am PKW konnte der Fahrzeugführer seine Fahrt fortsetzen und verließ die Unfallstelle, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Durch einen Zeugenhinweis und weiteren Ermittlungen der Polizistinnen und Polizisten konnte wenig später ein 20-jähriger Tatverdächtiger und ein stark beschädigter Ford in der Nähe der Unfallörtlichkeit festgestellt werden. Der Mann war alkoholisiert und musste die Beamtinnen und Beamten daher auf die Dienstelle begleiten, um dort eine Blutprobe abzugeben. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung. Das Fahrzeug soll Zeugen bereits vor dem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet Walldorf aufgefallen sein. Zeugen, welche Hinweise auf das Fahrzeug, den Fahrer oder den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

