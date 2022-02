Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf Supermarktparkplatz - Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße zu einem Unfall zwischen einer bisher unbekannten Fahrzeugführerin und einem 16-jährigen Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte das Fahrzeug aus einer Parklücke aus und übersah den 16-Jährigen, vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Nachdem sich die Fahrerin kurz nach dem Wohlbefinden des Jugendlichen erkundigt hatte, fuhr sie ohne weiteren Personalienaustausch davon. Der Radfahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen in Form von Prellungen, welche sich erst einige Stunden später bemerkbar machten. Das Polizeirevier Wiesloch sucht jetzt nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Es soll sich hierbei um eine ca. 60 bis 70-jährige Frau gehandelt haben, welche in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Mannes war. Die Unfallfahrerin selbst oder Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell