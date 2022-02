Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Rollerfahrer geht trotz Sturz nach Kollision mit Pkw flüchtig - Zeugen gesucht

Mannheim- Sandhofen: (ots)

Am Samstag, den 05.02.22 um 15:10 Uhr kollidierte der Fahrer eines Skoda beim rückwärtigen Ausparken auf dem Ikea Parkplatz in Mannheim Sandhofen mit einem vorbeifahrenden Roller. Der unbekannte Rollerfahrer kam infolge des Zusammenstoßes zum Sturz, richtete sich aber umgehend wieder auf und flüchtete vom Unfallort ohne seiner Pflicht, als Unfallbeteiligter an der Örtlichkeit zu verbleiben. Laut Unfallverursacher soll es sich bei dem Fahrer des schwarzen Rollers augenscheinlich um einen Jugendlichen handeln, der zum Unfallzeitpunkt eine schwarze Jogginghose sowie einen schwarzen Helm trug.

Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621 77769-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell