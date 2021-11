Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen und Hinweise zum Tatverdächtigen einer Körperverletzung mit Messer

Neuss (ots)

Am Montag (22.11.) erschien, um kurz nach 15:30 Uhr, ein verletzter Mann in einer Arztpraxis in der Neusser Innenstadt. Der 25-Jährige gab an, mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Daraufhin verständigte das Praxispersonal die Polizei. Der Verletzte schilderte, zu Fuß im Bereich der Haltestelle Niedertor unterwegs gewesen zu sein. Bei den Treppen zwischen der Straße "Hamtorwall" und der Erftstraße sei ihm ein unbekannter Mann entgegengekommen, der offenbar kurz zuvor in einen Streit mit anderen Personen verwickelt gewesen war. Der Fremde habe "Was guckst Du so?" gefragt und dann unvermittelt mit einem Klappmesser nach dem 25-Jährigen gestochen. Der Angegriffene flüchtete sich in Richtung Kapitelstraße und letztlich in die Arztpraxis. Wohin sich der Tatverdächtige entfernte, ist daher nicht bekannt. Es soll sich um einen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, 170 bis 190 Zentimeter groß, von normaler bis athletischer Statur und schulterlangem, braunem Haar gehandelt haben. Der Gesuchte war mit einer auffälligen Jacke des Fußballvereines Paris-Saint-Germain bekleidet.

Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Identität des gesuchten Verdächtigen. Aufgrund der Zeit und Örtlichkeit müssten Passanten auch auf den möglichen Streit im Vorfeld aufmerksam geworden sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell