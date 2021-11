Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ungewöhnlicher Einbruch in Dormagen - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (23.11.), kam es zwischen Mitternacht und 06:15 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Rubensstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nutzten die Täter eine ungewöhnliche Arbeitsweise, um in das Haus gelangen zu können. Sie durchbohrten einen Fensterrahmen auf Höhe des Griffs und lösten die Verglasung aus dem Rahmen, in dem sie die äußeren Glashalteleisten durch Hitze oder Feuer wegschmolzen. Warum die Unbekannten das Haus letztlich nicht betraten und die Fensterscheibe mitnahmen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

+++ Save the Date +++

Die Experten der Kommissariats Prävention / Opferschutz beraten Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch (08.12.) zum Thema Einbruchschutz. Anmeldung und weitere Informationen unter der Rufnummer 02131 300-0 oder im Internet https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

