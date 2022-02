Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Oberflockenbach: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Weinheim-Oberflockenbach (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, in der Götzstraße in Oberflockenbach. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Holztür, welche zur Rückseite des Hauses führte, auf und gelangten so in den Garten des Anwesens. Ohne jedoch einen Versuch zu unternehmen in das Hausinnere einzudringen, flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell