Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Taschendiebe entwendeten Smartphone - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zwei unbekannte Männer sprachen am Samstagabend einen 54-Jährigen bei T 2 an und fragten diesen nach einer Zigarette. Im Verlauf des Gesprächs verhielten sich die beiden Männer sehr aufdringlich und berührten den Angesprochenen ständig. Nachdem die Situation sich auflöste und die aufdringlichen Männer bereits geflüchtet waren, bemerkte der 54-Jährige das sein Smartphone aus der Hosentasche entwendet wurde. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.Männlich, ca. 32 Jahre alt, ca. 1,76 m groß, normale Statur, bekleidet mit hellblauem Jogginganzug mit Kapuze, auffällige Rötung um das rechte Auge ähnlich eines Ausschlags

2.Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 1,76 m, kräftige Statur, bekleidet mit weißem Oberteil

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 12580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell