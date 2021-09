Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Autos stoßen zusammen - Fahrer leicht verletzt

Wickede (ots)

Am Mittwoch (15. September) befuhr um 08.42 Uhr ein 39-jähriger Wickeder mit seinem Opel die Kirchstraße in Richtung Christian-Liebrecht-Straße, um an der Straßeneinmündung zur Rissenhofstraße nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit kam eine 40-jährige Wickederin mit ihrem Wagen von der Christian-Liebrecht-Straße entgegen. Beim Abbiegevorgang des 39-Jährigen stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der leicht verletzte Opel-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

