Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bewaffneter Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr betrat ein männlicher Täter eine Tankstelle in der Karlsruher Amalienstraße. Unter Vorhalt einer schwarzen Waffe erzwang er die Herausgabe von mehreren hundert Euro Bargeld sowie Zigaretten. Danach verließ der Täter die Tankstelle zu Fuß in Richtung Mühlburger Tor. Der sich alleine in der Tankstelle befindliche Angestellte blieb unverletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm, schlanke Figur, arabisches Aussehen. Der Täter trug eine schwarze Hose, schwarze Daunenjacke, schwarze Basecap mit der Aufschrift NYC sowie eine blaue Einwegmaske und Handschuhe. Zeugen oder Personen, welche Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell