Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Scheune mit Farbe beschmiert & Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Weinstadt: Scheune mit Farbe beschmiert

Zwischen Montagabend und Mittwochabend beschmierten bisher unbekannte Täter eine Scheune im Weißen Weg mit Farbe und verursachten hierdurch Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rudersberg: Wohnungseinbruch

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 20.30 Uhr wurde in der Straße Sonnenhalde in eine Wohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten in das Gebäude, wo sie eine Wohnungstüre aufbrachen und gewaltsam in die Privaträume eindrangen. Dort erbeuteten sie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei Rudersberg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen.

