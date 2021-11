Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen nach Parkplatzrempler

Unkel (ots)

Zwischen Freitagmittag (19.11.2021) und Sonntagmittag (21.11.2021) wurde ein geparkter PKW auf dem Parkplatz eines Gasthauses in der Vogtsgasse in Unkel von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. An dem geparkten PKW wurde der hintere rechte Kotflügel großflächig zerkratzt und eingedrückt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Linz/Rhein entgegen.

