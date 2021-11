Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Graffiti BHF - Fahndungserfolg der Polizei Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots)

Durch einen Zeugen wurden am Sonntag, 21. November 2021 gg. 02:38 Uhr Sachbeschädigungen an Zügen mitgeteilt. Der Zeuge meldete nach Tatausführung - Besprühen der Züge mit Farbe- mehrere flüchtige Personen, die vom Bahnhof in Linz a. R. in Richtung B42 gelaufen waren. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnte ein Täter gestellt werden. Bei der Durchsuchung der männlichen Person mit Hauptwohnsitz in Spanien, konnten szenetypische Utensilien festgestellt werden, die Hinweise auf eine Tatbeteiligung ergaben. Der Täter wurde auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt und abschließend der Bundespolizei übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell