POL-EU: Weißer Fiat 500 Cabriolet gestohlen

Euskirchen-Stotzheim (ots) - In der Nacht von Montag (15.08.2022) auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in einem Büro auf der Stotzheimerstraße in Euskirchen-Stotzheim. Zwei Unbekannte verschafften sich vermutlich Zugang über ein Fenster. Entwendet wurde Bargeld in einem unteren vierstelligen Euro Bereich. Die Ermittlungen sind aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen ...

