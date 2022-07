Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrerin (11.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Radfahrerin bei einem Unfall am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Schwenninger Straße. Ein 27-jähriger Mercedes Vito Fahrer bog nach links in Richtung der Auffahrt zur Bundesstraße 33 ab und stieß mit einer in gleicher Richtung fahrenden 30-jährigen Radlerin zusammen, die auf einem parallel verlaufenden Radweg unterwegs war. Die Frau, die einen Fahrradhelm trug, stieß gegen die Fahrertür des Mercedes und stürzte. Dabei zog sie sich die Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. An ihrem Rad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Schaden an der Fahrertür des Autos beläuft sich auf rund 500 Euro.

