Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach/ Lkr. Konstanz) Unbekannte versuchen in zwei Geschäfte einzubrechen (11.07.2022)

Allensbach (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag, 23.06.2022, bis Montag, 11.07.2022, versucht in zwei Geschäfte in der Prof.-Maier-Leibnitz-Straße einzubrechen. In einem Schuhgeschäft hebelten Täter im rückwärtigen Bereich erfolglos an einem Fenster herum. Auch bei einem leerstehenden ehemaligen Bekleidungsgeschäft versuchten die Einbrecher eine Hintereingangstür aufzubrechen. In beiden Fällen gelangten die Diebe nicht in die Gebäudeinnenräume. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu melden.

