Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Flugplatz Winzeln, Lkr. Rottweil) Zwei verletzte Personen bei harter Landung eines Segelflugzeugs

Fluorn-Winzeln, Flugplatz Winzeln, Lkr. Rottweil (ots)

Bei einer zu harten Landung eines Segelflugzeugs am Sonntagnachmittag sind ein Fluglehrer mit einer Rückenverletzung schwer und sein Flugschüler leicht verletzt worden. Gegen 16 Uhr starteten die beiden Personen mit einem historischen Segelflugzeug per Seilwinde vom Sportflugplatz Winzeln. Aufgrund einer aufkommenden Windböe musste der Flug jedoch unmittelbar nach dem Start wieder abgebrochen werden. Bei der folgenden geplanten und auch zunächst kontrollierten Landung setzte das Segelflugzeug zu hart auf. Hierbei wurde das historische Segelflugzeug mit rund 8.000 Euro beschädigt. Der 45-jährige Fluglehrer erlitt bei der Landung eine Rückenverletzung und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen werden. Auch der 21 Jahre junge Flugschüler zog sich bei der harten Landung leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

