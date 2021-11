Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße

Taschendiebstahl - Täter heben unmittelbar danach Geld mit entwendeter Karte ab

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am 29.11.2021, die Geldbörse (samt Inhalt) einer 73-jährigen Lüdinghauserin aus dem Einkaufswagen. Die 73-Jährige tätigte in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr ihre Einkäufe im Verbrauchermarkt Aldi auf der Dülmener Straße in Lüdinghausen, Seppenrade.

Den Diebstahl bemerkte die Lüdinghauserin erst an der Kasse.

In der Zwischenzeit benutzten die Täter bereits die entwendete Geldkarte und hoben einen vierstelligen Geldbetrag ab.

Anschließend entnahmen sie das Bargeld der Geldbörse und warfen sie mit der EC-Karte auf einen Parkplatz an der Dülmener Straße. Die Geschädigte erhielt die Geldbörse mit der EC-Karte zeitnah zurück.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Hier noch einmal ein paar Hinweise für Sie:

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände am besten eng am Körper! - Verschließen Sie Ihre Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen - Hängen Sie keine Taschen an den Einkaufswagen oder legen diese im Wagen ab. - Bewahren Sie ihre PIN-Nummer nicht in der Geldbörse auf! Auch nicht verschlüsselt. - Seien Sie wachsam, wenn Sie um Hilfe gebeten werde! Diebe sprechen Ihre Opfer häufig gezielt an, um sie abzulenken. - Auch an Geldautomaten ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich insbesondere hier nicht ablenken und decken Sie das Tastenfeld bei der Eingabe der PIN ab. - Zeugen, die im Umfeld von Verbrauchermärkten oder Banken verdächtige Feststellungen machen, werden gebeten über den Notruf die Polizei zu verständigen. - Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, zeigen Sie diese umgehend bei der Polizei an.

